В Роскомнадзоре не исключили введение многомиллионных штрафов для интернет-компаний

В России могут ввести крупные штрафы для интернет-компаний, законопроект уже практически разработан. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Штрафные санкции будут предусмотрены за нарушение различных законов, в том числе о локализации баз персональных данных пользователей и так далее.

«Я сейчас не помню, мы не писали его [законопроект]. Но там миллионы рублей, и нарастающие миллионы в случае повторного нарушения», — цитирует руководителя ведомства «РИА Новости».

В настоящее время законопроект почти готов. Жаров подчеркнул, что документ должен быстро пройти все необходимые процедуры.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор может применить кардинальные методы блокировки Telegram.