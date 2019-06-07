В Роскомнадзоре не исключили введение многомиллионных штрафов для интернет-компаний
В России могут ввести крупные штрафы для интернет-компаний, законопроект уже практически разработан. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Штрафные санкции будут предусмотрены за нарушение различных законов, в том числе о локализации баз персональных данных пользователей и так далее.
«Я сейчас не помню, мы не писали его [законопроект]. Но там миллионы рублей, и нарастающие миллионы в случае повторного нарушения», — цитирует руководителя ведомства «РИА Новости».
В настоящее время законопроект почти готов. Жаров подчеркнул, что документ должен быстро пройти все необходимые процедуры.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор может применить кардинальные методы блокировки Telegram.ОбществоВласть
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