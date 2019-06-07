Глава РЭО: большинство регоператоров не имеет инвестпрограмм по развитию инфраструктуры

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил, что не видит серьезных препятствий для реализации в стране мусорной реформы. При этом он посетовал на инертность региональных операторов.

«К сожалению, пока большинство региональных операторов не имеет инвестиционных программ по развитию инфраструктуры», — заявил он в интервью ТАСС.

При этом Буцаев подчеркнул, что без развитой инфраструктуры отрасль обращения с отходами не достигнет «целевых показателей национального проекта, которые поставил президент».

Однако глава РЭО подчеркнул, что на сегодня перед операторами стоит ровно столько проблем, сколько можно решить.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с коммунальными отходами в январе. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера Московской области Дениса Буцаева.

