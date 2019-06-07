Глава Роскомнадзора: если кто-то пользуется Telegram, то пользуйтесь

Глава Роскомнадзора Александр Жаров разъяснил, что запрет на использование мессенджера Telegram распространяется только на государственные органы власти. Однако рассказал, что ведомство работает над полной блокировкой приложения.

«Telegram блокируется по закону об организаторах распространения информации, и в нем говорится только действиях государственных органов власти, про пользователей там ничего нет, поэтому, если кто-то пользуется Telegram или иным мессенджером, то пользуйтесь, никаких рисков нет», — рассказал Жаров в интервью «Известиям».

Он уточнил, что на сегодня Роскомнадзор способен заблокировать любой сайт, но приложения и мессенджеры устроены сложнее и их работу ведомство пока не может ограничить. Однако разработка эффективных технологий ведется.

«Существующая система блокировок позволяет замедлить работу мессенджера, но полностью остановить не может», — констатировал Жаров.