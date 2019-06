Слушания об экстрадиции Ассанжа перенесли на 14 июня

Судебные слушания об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа перенесены на 14 июня.

Заседание должно было пройти 12 июня. Слушания состоятся в магистратском суде Белмарш в Лондоне, сообщается на официальной странице организации в Twitter.

Слушания перенесены из-за ухудшения состояния здоровья Ассанжа.

