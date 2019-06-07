Греф не исключил возможности запрета со стороны США на операции с госдолгом России
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что введение запрета со стороны США на операции с госдолгом РФ вполне возможно. Об глава Сбербанка рассказал в интервью телеканалу НТВ в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
«Это не аппокалиптичный сценарий, это вполне возможный сценарий, который рассматривается. Более того, есть понимание того, как мы в этом случае будем жить и действовать» — сказал Герман Греф.
Глава Сбербанка добавил, что вероятность такого сценария сегодня оценивать достаточно сложно, передает «РИА Новости».
Напомним, что в конце мая США ввели санкции против трех российских организаций — Тульского конструкторского бюро приборостроения, московского завода «Авангард», а также учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине. Ограничительные меры введены по закону о нераспространении оружия массового уничтожения
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