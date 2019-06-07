Греф не исключил возможности запрета со стороны США на операции с госдолгом России

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что введение запрета со стороны США на операции с госдолгом РФ вполне возможно. Об глава Сбербанка рассказал в интервью телеканалу НТВ в кулуарах Петербургского международного экономического форума.



«Это не аппокалиптичный сценарий, это вполне возможный сценарий, который рассматривается. Более того, есть понимание того, как мы в этом случае будем жить и действовать» — сказал Герман Греф.



Глава Сбербанка добавил, что вероятность такого сценария сегодня оценивать достаточно сложно, передает «РИА Новости».



Напомним, что в конце мая США ввели санкции против трех российских организаций — Тульского конструкторского бюро приборостроения, московского завода «Авангард», а также учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине. Ограничительные меры введены по закону о нераспространении оружия массового уничтожения

