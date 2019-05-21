США ввели санкции против двух предприятий и учебного центра из России

США ввели санкции против трех российских организаций. Об этом сообщается на сайте Минторга Штатов.

В документе говорится, что ограничительные меры введены против Тульского конструкторского бюро приборостроения, московского завода «Авангард», а также учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине.



Санкции введены по закону о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ).



Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов внесло в санкционный список пятерых россиян. Это Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов. Также ограничительные меры введены в отношении специального отряда быстрого реагирования «Терек».