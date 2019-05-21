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США ввели санкции против двух предприятий и учебного центра из России

17:30, 21.05.2019
США ввели санкции против двух предприятий и учебного центра из России
Фото: pixabay.com

США ввели санкции против трех российских организаций. Об этом сообщается на сайте Минторга Штатов.

В документе говорится, что ограничительные меры введены против Тульского конструкторского бюро приборостроения, московского завода «Авангард», а также учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине.

Санкции введены по закону о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ).

Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов внесло в санкционный список пятерых россиян. Это Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов. Также ограничительные меры введены в отношении специального отряда быстрого реагирования «Терек».

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