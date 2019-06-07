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Минниханов на ПМЭФ принял участие в заседании консультативной комиссии Госсовета РФ

02:35, 07.06.2019
Минниханов на ПМЭФ принял участие в заседании консультативной комиссии Госсовета РФ
Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в заседании консультативной комиссии Госсовета РФ по вопросу «Реализация национальных проектов: возможности и устойчивость региональных бюджетов». Заседание прошло в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019.

На заседании выступили ряд губернаторов с докладами о ситуации в регионах, о сбалансированности региональных бюджетов и мерах по снижению рисков при реализации национальных проектов, о финансировании национальных проектов, передает пресс-служба президента РТ.

Провел заседание первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств РФ, а также зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко.

Ранее Рустам Минниханов на ПМЭФ подписал ряд соглашений о сотрудничестве.

ОбществоВласть Татарстан
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