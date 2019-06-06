Минниханов на ПМЭФ подписал соглашение о развитии сотрудничества с «Росгеологией»

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума-2019 состоялось подписание соглашение о развитии сотрудничества между правительством Республики Татарстан и «Росгеологией».

Отмечается, что подписи под документом поставили Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков.



Президент РТ среди перспективных направлений долгосрочного сотрудничества отметил организацию взаимодействия Росгеологии и «Татнефти».

Кроме того, в присутствии Рустама Минниханова состоялось подписание соглашения о развитии сотрудничества между Казанским (Приволжским) федеральным университетом и «Росгеологией», передает пресс-служба президента РТ.



Также Минниханов принял участие во встрече вице-премьера РФ Максима Акимова с губернаторами — членами Ассоциации инновационных регионов России (АИРР).



В ходе встречи обсуждались вопросы реализации национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Цифровая экономика».

Ранее Рустам Минниханов и президент Сбербанка Герман Греф заключили соглашение о сотрудничестве между регионом и кредитной организацией в образовательной сфере.

