Минниханов на ПМЭФ подписал соглашение о развитии сотрудничества с «Росгеологией»
Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума-2019 состоялось подписание соглашение о развитии сотрудничества между правительством Республики Татарстан и «Росгеологией».
Отмечается, что подписи под документом поставили Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков.
Президент РТ среди перспективных направлений долгосрочного сотрудничества отметил организацию взаимодействия Росгеологии и «Татнефти».
Кроме того, в присутствии Рустама Минниханова состоялось подписание соглашения о развитии сотрудничества между Казанским (Приволжским) федеральным университетом и «Росгеологией», передает пресс-служба президента РТ.
Также Минниханов принял участие во встрече вице-премьера РФ Максима Акимова с губернаторами — членами Ассоциации инновационных регионов России (АИРР).
В ходе встречи обсуждались вопросы реализации национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Цифровая экономика».
Ранее Рустам Минниханов и президент Сбербанка Герман Греф заключили соглашение о сотрудничестве между регионом и кредитной организацией в образовательной сфере.
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