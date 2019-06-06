Глава «ФК Открытие» сделал прогноз по ключевой ставке до конца 2019 года

Глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов заявил, что Банк России может дважды понизить ключевую ставку до конца 2019 года. Об этом он рассказал на полях ПМЭФ-2019.

По словам Михаила Задорнова, большинство аналитиков ожидают снижения ставки на ближайшем заседании совета директоров Банка России, которое запланировано на 14 июня.

«Кроме того, до конца года мы ожидаем еще одно снижение ставки — от сегодняшних значений она может уменьшиться на полпроцента (до 7,25%)», — приводит слова Задорнова RT.

По мнению главы «ФК Открытие», действия Центробанка приведут к удешевлению денег на российском рынке и станут дополнительным стимулом для развития кредитования и роста экономики.

Задорнов отметил, что российские банки также начнут снижать ставки по кредитам.



Напомним, что 26 апреля совет директоров Центробанка принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

