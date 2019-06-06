Новости общества

20:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Правительство разрабатывает меры для стимулирования россиян заводить первого ребенка

19:59, 06.06.2019
Правительство разрабатывает меры для стимулирования россиян заводить первого ребенка
Фото: Pixabay.com

Кабмин РФ готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, не раскрывая подробностей.

«Рано еще об этом говорить [о мерах]», — цитирует ее «Интерфакс».

Напомним, в начале апреля Голикова в эфире программы «60 минут» на «России 1» заявила, что правительство обсуждает возможность выдавать материнский капитал за рождение первого ребенка в семье. Ведущая программы отметила, что стимулировать женщин к рождению детей может возможность получения материнского капитала после рождения первенца.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров