Правительство разрабатывает меры для стимулирования россиян заводить первого ребенка

Кабмин РФ готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, не раскрывая подробностей.

«Рано еще об этом говорить [о мерах]», — цитирует ее «Интерфакс».

Напомним, в начале апреля Голикова в эфире программы «60 минут» на «России 1» заявила, что правительство обсуждает возможность выдавать материнский капитал за рождение первого ребенка в семье. Ведущая программы отметила, что стимулировать женщин к рождению детей может возможность получения материнского капитала после рождения первенца.