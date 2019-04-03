В России могут начать выдавать материнский капитал за первого ребенка

Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на «России 1» заявила, что правительство обсуждает возможность выдавать материнский капитал за рождение первого ребенка в семье.

Ведущая программы отметила, что стимулировать женщин к рождению детей может возможность получения материнского капитала после рождения первенца. На что Голикова сообщила, что это обсуждается, хотя и потребует больших финансовых вложений. Однако, по словам вице-премьера, властям в любом случае придется стимулировать рождаемость, чтобы «сохранить российскую нацию».

Ранее сообщалось, что Минтруд рассмотрит вопрос продления программы выплат материнского капитала в 2021 году.