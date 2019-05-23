Госдума РФ приняла закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства

Госдума РФ приняла в третьем чтении правительственный закон, направленный на регулирование цен на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛ).



Документ предусматривает обязательную перерегистрацию предельных отпускных цен производителей на такие лекарства, если их цена уменьшилась в стране иностранного производителя и в государствах, в которых эти лекарства зарегистрированы.



Кроме того, зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на препарат может быть перерегистрирована в сторону увеличения не более одного раза в год, сообщается на сайте Госдумы РФ.



Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о борьбе с «аптечной наркоманией», который подразумевает введение повышенных штрафов за нарушение закона в сфере обращения лекарств, обладающих психоактивным действием.

