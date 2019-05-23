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Госдума РФ приняла закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства

14:26, 23.05.2019
Госдума РФ приняла закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства
Фото: pixabay.com

Госдума РФ приняла в третьем чтении правительственный закон, направленный на регулирование цен на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛ).

Документ предусматривает обязательную перерегистрацию предельных отпускных цен производителей на такие лекарства, если их цена уменьшилась в стране иностранного производителя и в государствах, в которых эти лекарства зарегистрированы.

Кроме того, зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на препарат может быть перерегистрирована в сторону увеличения не более одного раза в год, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о борьбе с «аптечной наркоманией», который подразумевает введение повышенных штрафов за нарушение закона в сфере обращения лекарств, обладающих психоактивным действием.

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