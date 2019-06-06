ВТБ профинансирует КАМАЗ для создания техники, работающей в условиях Арктики

Банк ВТБ и ПАО «КАМАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Оно подразумевает финансирование банком модернизации ряда машин для работы в условиях Арктики.

По словам зампреда банка Валерия Лукьяненко, объем риска составил более 52 млрд рублей.

«Из них значительная часть уже использована, остаток — 25 млрд — будет направлен как раз на модернизацию, формирование нового модельного ряда машин. КАМАЗ выпускает более 40 наименований: это прицепы, трактора, двигатели», — цитирует его RNS.

Напомним, в конце 2017 года представили новый вездеход-автодом на шинах низкого давления «КАМАЗ-Арктика». Он предназначен для транспортировки людей и грузов на территориях арктических зон России, Сибири и Дальнего Востока. Машина имеет сочлененную раму и имеет две модификации колес 6×6 и 8×8.