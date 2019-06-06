Главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо: «Вербов сам решит, игрок он или тренер»

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо накануне старта Лиги наций в Уфе рассказал о настроении в команде, а также о знакомстве с нападающим «Салавата Юлаева» Теему Хартикайненом.

— Очень приятно видеть много СМИ, такой интерес. Также нас встречало много болельщиков в аэропорту. Нам нужно играть лучше, чем в первый уик-энд. Надеюсь на большой праздник в эти три дня.

Кстати, я очень хорошо знаю нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнена, мы живем в одном городе в Финляндии. Теперь вот я приезжаю со сборной в Уфу, где он давно играет.



— Правда, что Вы лично попросили остаться до Олимпиады в сборной Алексея Вербова, который уже объявил о завершении карьеры?

— Мы живем здесь и сейчас. У нас еще будет отбор в Питере. Не надо загадывать так далеко. Вербов сам решит, игрок или тренер. У него огромное желание еще играть, это большой кандидат в сборную.

— Расскажите, как Вам удалось так хорошо выучить русский язык?

— Во Франции я играл в 20 лет и тогда поставил задачу: где бы ни был, буду учить язык. Купил книгу, учил. Для меня изучения языка — уважение к стране. Я хочу знать культуру, знать, что и как развивалось. Если есть мотивация, то учу языки.

— В прошлом году была поставлена задача выигрывать два матча из трех в каждом этапе. Какая задача стоит перед вами в нынешней Лиге Наций?

— Мы, честно, не говорили про задачи. Я больше тренирую. Думаю, говорить о том, что надо выиграть через два месяца — это неправильно. У меня другая философия. Это дорога к отбору на Олимпиаду, чемпионату Европы. Если мы выйдем в Финал шести в Чикаго, то будем считать, сколько надо побеждать. Но мы думаем о том, что будет здесь и сейчас, — приводит слова Саммельвуо корреспондент «Реального времени» из Уфы.

Напомним, что матчи Лиги наций пройдут в столице Башкортостана с 7 по 9 июня. Сборная России сыграет сначала с Португалией, а затем с США и Италией. На минувшей неделе россияне провели первые матчи турнира, в которых уступили французам (1:3), а также обыграли японцев (3:1) и сербов (3:2).