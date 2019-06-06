Huawei планирует увеличить инвестиции в Россию

Китайская компания Huawei намерена наращивать инвестиции и углублять сотрудничество с Россией. Особенно в сфере применения искусственного интеллекта.

«Мы будем увеличивать, безусловно, наши инвестиции и будем углублять наши отношения с Россией в этом отношении, это очевидно, и мы создадим хорошие перспективы применения искусственного интеллекта в России», — приводит RNS слова главного исполнительного директора компании Го Пина.

На сессии Петербургского экономического форума он подчеркнул, что верит в активное использование искусственного интеллекта как в России, так и в Китае.

Го Пин отметил, что эти технологии могут использоваться в медицине, транспортных узлах, в науке, в финансовых технологиях и др.

Ранее сообщалось, что Huawei приобрела российские технологии распознавания лиц компании «Вокорд».

Напомним, что власти США запретили проводить ряд сделок с Huawei, что привело компанию к разрыву отношений с поставщиками комплектующих и ПО.