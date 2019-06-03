Huawei приобрела российские технологии распознавания лиц

Китайский концерн Huawei купил патенты на технологии распознавания лиц, созданные российской компанией «Вокорд».

Вместе с патентом в Huawei перейдут работать большинство членов команды разработчиков. Сумма сделки не раскрывается. Предварительно, «Вокорд» оценивается в 40—50 млн долларов, пишет газета «Ведомости».

Российская компания была основана в 1999 году. В ее портфеле решений: системы распознавания лиц, фото- и видеофиксации нарушений ПДД и аналитики транспортных потоков и другие разработки.

Напомним, ранее сообщалось, что из смартфонов Huawei могут исчезнуть слоты для карт microSD.