Мухаметшин заявил, что Татарстан получил только половину от 61,1 млрд рублей федеральных лимитов

На данный момент Татарстан получил только половину от 61,1 млрд рублей утвержденных федеральных лимитов, сообщает ИА «Татар-информ».

Об этом рассказал председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы РФ, избранными от Татарстана. «Пока привлечено 28,8 млрд рублей, хотя уже проходит первая половина начавшегося финансового года», — заметил Мухаметшин.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году из федерального бюджета будут выделены порядка 1,1 млрд рублей, которые направят на строительство онкодиспансера, бассейна и объектов культуры в Набережных Челнах.

