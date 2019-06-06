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Мухаметшин заявил, что Татарстан получил только половину от 61,1 млрд рублей федеральных лимитов

13:49, 06.06.2019
Мухаметшин заявил, что Татарстан получил только половину от 61,1 млрд рублей федеральных лимитов
Фото: скриншот видео youtube.com

На данный момент Татарстан получил только половину от 61,1 млрд рублей утвержденных федеральных лимитов, сообщает ИА «Татар-информ».

Об этом рассказал председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы РФ, избранными от Татарстана. «Пока привлечено 28,8 млрд рублей, хотя уже проходит первая половина начавшегося финансового года», — заметил Мухаметшин.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году из федерального бюджета будут выделены порядка 1,1 млрд рублей, которые направят на строительство онкодиспансера, бассейна и объектов культуры в Набережных Челнах.

ЭкономикаОбществоВластьИнфраструктураБюджет Татарстан
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