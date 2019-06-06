«Т Плюс» пересчитает плату за отопление для Самары

Самарский филиал энергетической компании «Т Плюс» проведет корректировку платы за тепло и горячую воду. Допускается как увеличение, так и снижение платежей.

«Те, кто занимается энергосбережением, ставят стеклопакеты, утепляют стены, оборудуют внутридомовые системы автоматическими регуляторами потребления тепловой энергии, следят за исправностью теплоузлов зданий, несут меньшие расходы на оплату коммунальных услуг», — приводит 63.ru слова директора Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константина Дзюина.

В компании пояснили, что перерасчет коснется только тех домов, в которых установлены общедомовые счетчики. Для таких домов норматив потребления энергии рассчитывается раз в год. Показания счетчика за год делятся на 12 для расчета объемов потребления за месяц.

Поскольку для расчетов используются данные прошлого года, при получении новых они корректируются. То есть те дома со счетчиком, где потребление энергии в 2018 году оказалось меньше, чем планировалось, смогут сэкономить. Но в домах, где потребили больше, начисляется дополнительная плата.