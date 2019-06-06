В рамках ПМЭФ Минниханов встретился с послом Нидерландов в России

Сегодня в рамках ПМЭФ президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Нидерландов в России Рене Джонс-Бос, сообщает пресс-служба президента РТ.

Рустам Минниханов отметил, что его визит в Нидерланды 2 апреля был весьма продуктивным. По итогам той встречи развиваются старые и прорабатываются новые направления сотрудничества Татарстана с Нидерландами. По итогам прошлого года совместный товарооборот вырос на треть и составил около $3 млрд.

Напомним, Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Нидерланды посещал автомобильный кампус в городе Хелмонд.

