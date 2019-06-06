Назарбаев объяснил, почему решил уйти в отставку

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил причину своего решения уйти в отставку.

По его словам, свой поступок он совершил ради того, что в стране настала стабильность в различных сферах.

«Это выверенное, нормальное решение ради стабильности государства, ради будущего, ради преемственности политики, которую я последние 30 лет проводил», — цитирует «РИА Новости» слова Назарбаева во время пленарного заседания сената парламента Казахстана.

Он добавил, что его уход показал всем пример, как надо решать вопрос транзита власти.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к своему народу заявил о сложении полномочий. На следующий день Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. Он занимал должность спикера Сената с 2013 года.



