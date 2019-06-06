Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные верующие 6 июня отмечают Вознесение Господне, которое празднуется на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.

Согласно Библии, после своего воскрешения Иисус еще 40 дней присутствовал на земле. В последний день он привел своих учеников на склон Елеонской горы близ Иерусалима, где велел апостолам не покидать его до получения святого дара. После чего он вознесся на небеса.

Спустя десять дней на учеников Христа сошел Святой Дух в виде языков пламени, которое дало им силу проповедовать его учение по всему миру, пишет ТАСС.

В праздник принято проявлять щедрость и подавать милостыню, а также посещать праздничное богослужение.

Напомним, ранее православные христиане отметили Радоницу.