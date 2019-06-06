Рогозин ужесточил правила выезда за рубеж для сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда сотрудников за границу.

Новые требования будут действовать для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства госкорпорации, допущенных к секретной информации. Документ соответствуют российскому законодательству, но правила в нем поданы в жесткой форме, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

В настоящее время сотрудники «Роскосмоса» и предприятий с первой и второй формами допуска могут выезжать за рубеж только по согласованию с ФСБ и руководством госкорпорации.

Напомним, ранее топ-менеджер предприятия «Роскосмоса» сбежал за границу и заочно уволился. Предварительно, из-за данного случая были введены новые требования.