На ПМЭФ могут подписать соглашение о создании завода сжиженного газа в Чистополе

В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне 2019 года планируется подписать соглашение о создании на чистопольской ТОСЭР завода сжиженного газа. Об этом стало известно в ходе выездного заседания Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству в Чистополе.



Ожидается, что соглашение будет подписано президентом РТ Рустамом Миннихановым. Всего под проект «Газпром газомоторное топливо» выделено восемь участков, передает ИА «Татар-информ».



Напомним, что в 2015 году власти Татарстана приняли дорожную карту, согласно которой ООО «Газпром газомоторное топливо» должно создавать в республике сбытовую сеть, а также построить в Чистополе комплекс по сжижению природного газа стоимостью 9 млрд рублей. Позже стало известно, что индустриальный парк «Чистополь» может стать площадкой для испытания новой установки крупнотоннажного сжижения газа.

