Новости спорта

19:48 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Новым директором «Мордовия Арены» назначен Андрей Кочетков

18:23, 05.06.2019
Новым директором «Мордовия Арены» назначен Андрей Кочетков
Фото: pso-kazan.ru

В Саранске сменился директор «Мордовия Арены». Место Алексея Порфененко займет Андрей Кочетков.

Ранее Кочетков занимал пост исполнительного директора другого спортобъекта — «Калининград Арены», передает «Народное телевидение Мордовии».

Напомним, что 8 июня на стадионе «Мордовия Арена» состоится матч отборочного цикла Евро-2020. В Саранске встретятся сборные России и Сан-Марино.

СпортОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров