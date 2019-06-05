Новым директором «Мордовия Арены» назначен Андрей Кочетков
В Саранске сменился директор «Мордовия Арены». Место Алексея Порфененко займет Андрей Кочетков.
Ранее Кочетков занимал пост исполнительного директора другого спортобъекта — «Калининград Арены», передает «Народное телевидение Мордовии».
Напомним, что 8 июня на стадионе «Мордовия Арена» состоится матч отборочного цикла Евро-2020. В Саранске встретятся сборные России и Сан-Марино.СпортОбщество
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