На матчи сборной России с Сан-Марино и Кипром в Саранске и Нижнем Новгороде реализовано по 30 тысяч билетов

Фото: ФК "Нижний Новгород"

На ближайшие матчи отборочного цикла Евро-2020, которые пройдут в Саранске и Нижнем Новгороде, уже продано по 30 тысяч билетов на каждый.

«На матчи в Саранске и Нижнем Новгороде реализовано по 30 тыс. билетов. Продажи идут хорошо», — сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза «Чемпионату».

Матч Россия — Сан-Марино состоится 8 июня на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, матч начнется 19.00 по московскому времени. С Кипром российская команда сыграет 11 июня в Нижнем Новгороде на одноименной арене, начало — в 21.45 по московскому времени.



После двух туров отборочного цикла сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 3 очка и опережая по дополнительным показателям Казахстан, Кипр и Шотландию. Первую строчку с шестью очками занимает Бельгия.