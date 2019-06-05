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Гузель Яхина вошла в шорт-лист «Большой книги»

17:38, 05.06.2019
Гузель Яхина вошла в шорт-лист «Большой книги»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Казанский писатель Гузель Яхина вошла в «короткий список» литературной премии «Большая книга». Всего в шорт-лист 14-го сезона премии вошли 12 авторов.

Яхина попала в список со своей новой книгой «Дети мои», передает «Интерфакс».

В «короткий список» также вошли:

  • Алексей Сальников «Опосредованно»,
  • Сухбат Афлатуни «Рай земной»,
  • Ольгерд Бахаревич «Собаки Европы»,
  • Александр Гоноровский «Собачий лес»,
  • Линор Горалик «Все, способные дышать дыхание»,
  • Евгений Водолазкин «Брисбен»,
  • Григорий Служитель «Дни Савелия»,
  • Роман Сенчин «Дождь в Париже»,
  • Вячеслав Ставецкий «Жизнь А.Г.»,
  • Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский «Венедикт Ерофеев: посторонний»,
  • Евгения Некрасова «Калечина-Малечина».

Руководитель экспертного совета премии Михаил Бутов также отметил, что в этом году в премии впервые принимает участие автоперевод: книга Ольгерда Бахаревича «Собаки Европы» изначально была написана на белорусском языке.

ОбществоКультура Татарстан
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