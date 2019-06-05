Гузель Яхина вошла в шорт-лист «Большой книги»
Казанский писатель Гузель Яхина вошла в «короткий список» литературной премии «Большая книга». Всего в шорт-лист 14-го сезона премии вошли 12 авторов.
Яхина попала в список со своей новой книгой «Дети мои», передает «Интерфакс».
В «короткий список» также вошли:
- Алексей Сальников «Опосредованно»,
- Сухбат Афлатуни «Рай земной»,
- Ольгерд Бахаревич «Собаки Европы»,
- Александр Гоноровский «Собачий лес»,
- Линор Горалик «Все, способные дышать дыхание»,
- Евгений Водолазкин «Брисбен»,
- Григорий Служитель «Дни Савелия»,
- Роман Сенчин «Дождь в Париже»,
- Вячеслав Ставецкий «Жизнь А.Г.»,
- Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский «Венедикт Ерофеев: посторонний»,
- Евгения Некрасова «Калечина-Малечина».
Руководитель экспертного совета премии Михаил Бутов также отметил, что в этом году в премии впервые принимает участие автоперевод: книга Ольгерда Бахаревича «Собаки Европы» изначально была написана на белорусском языке.ОбществоКультура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым