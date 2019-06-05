Гузель Яхина вошла в шорт-лист «Большой книги»

Казанский писатель Гузель Яхина вошла в «короткий список» литературной премии «Большая книга». Всего в шорт-лист 14-го сезона премии вошли 12 авторов.

Яхина попала в список со своей новой книгой «Дети мои», передает «Интерфакс».

В «короткий список» также вошли:

Алексей Сальников «Опосредованно»,

Сухбат Афлатуни «Рай земной»,

Ольгерд Бахаревич «Собаки Европы»,

Александр Гоноровский «Собачий лес»,

Линор Горалик «Все, способные дышать дыхание»,

Евгений Водолазкин «Брисбен»,

Григорий Служитель «Дни Савелия»,

Роман Сенчин «Дождь в Париже»,

Вячеслав Ставецкий «Жизнь А.Г.»,

Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский «Венедикт Ерофеев: посторонний»,

Евгения Некрасова «Калечина-Малечина».

Руководитель экспертного совета премии Михаил Бутов также отметил, что в этом году в премии впервые принимает участие автоперевод: книга Ольгерда Бахаревича «Собаки Европы» изначально была написана на белорусском языке.