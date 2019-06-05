Путин о переговорах с Си Цзиньпином: позиции России и Китая по ключевым мировым проблемам совпадают

Президент России Владимир Путин подробно рассказал о переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, позиции РФ и Китая совпадают по всем ключевым вопросам.

«Обстоятельно поговорили об актуальных темах международной повестки дня, подтвердили, что позиции России и Китая по ключевым мировым проблемам близки или, как говорят дипломаты, совпадают», — передает слова главы государства «РИА Новости».

Путин добавил, что переговоры с китайским лидером были откровенными и насыщенными. По его словам, участники переговоров также «обсудили наиболее важные и требующие решения вопросы российско-китайского стратегического партнерства» и констатировали, что оно «вышло на очень высокий, можно без преувеличения сказать, беспрецедентно высокий уровень».

Ранее МИД КНР отмечал, что Путин и Си Цзиньпин говорили о Венесуэле и ситуации вокруг Северной Кореи.