Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Венесуэле и на Корейском полуострове

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин на встрече в Пекине обсудили обстановку в Венесуэле и на Корейском полуострове. Об этом сообщили в китайском Министерстве иностранных дел.



Отмечается, что лидеры двух стран также договорились поддерживать взаимодействие по региональным и международным делам. Также Путин и Си Цзиньпин продолжат поддерживать связи в рамках многосторонних механизмов, передает «РИА Новости».



Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Международном форуме «Один пояс, один путь» в Пекине заявил, что международное сообщество должно выработать ответ на проявления протекционизма, одной из форм которых являются односторонние нелегитимные санкции.

