Сызранский «Автодоринжиниринг» получил контракт на строительство путепровода на трассе М-5 за 2 млрд рублей

ФКУ «Поволжуправтодор» подвело итоги тендера на строительство путепровода через железную дорогу на 960-м км трассы М-5 в Самарской области. Возведением займется ООО «Автодоринжиниринг» из Сызрани.

Компания установила цену в 2,01 млрд рублей при начальной цене в 2,02 млрд рублей, передает «ВолгаНьюс».

Общая протяженность участка строительства — 6,13 км. Путепровод планируется сделать четырехполосным с разделительной полосой шириной 5 м и обочинами по 3,75 м.

Конструкция путепровода предусмотрена с раздельными пролетными строениями под каждое направление движения. Также предусмотрено семь съездов с основной дороги, два примыкания к ним и столько же местных проездов.

Согласно техзаданию, подрядчик также обязан возвести подземный пешеходный тоннель с павильонами и освещением и другие объекты инфраструктуры.

ООО «Автодоринжиниринг» зарегистрировано в Сызрани в 2013 году. Уставный капитал — 200 млн рублей. Компания обустраивала самарскую набережную и ремонтировала дороги в регионе. За 2018 год она получила госконтрактов на 11 млрд рублей. При этом в 2017 году компания входила в тройку крупнейших подрядчиков региона.