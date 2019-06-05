СМИ: экс-губернатор Астраханской области перейдет работать в спецслужбы

Отправленный в отставку губернатор Астраханской области Сергей Морозов будет работать в «одной из спецслужб», пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.

При этом его решение уйти с поста главы региона принято по семейным обстоятельствам, уточняет агентство.

Майские опросы в регионе показали, что на выборах за Морозова проголосовали бы 57—58% избирателей, добавил источник. Таким образом, отставку губернатора нельзя воспринимать как попытку подобрать более перспективного кандидата от власти.

Морозов был назначен временно исполняющим обязанности астраханского губернатора указом президента РФ 26 сентября 2018 года. До этого он занимал пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.

Напомним, что сегодня, 5 июня, президент РФ Владимир Путин принял отставку Морозова. Исполняющим обязанности губернатора назначен Игорь Бабушкин.