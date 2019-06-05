МЧС предупредило жителей Татарстана о грозах и сильном ветре 6 июня
ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 12 до 19 часов 6 июня.
По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», во второй половине дня и вечером 6 июня на территории республики и в Казани местами ожидаются грозы и сильный северо-западный ветер до 15-20 м/с, сообщили в МЧС.
Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем составит от +21°С до 26°С.
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