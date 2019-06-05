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Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +26

04:31, 05.06.2019
Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +26
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 5 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +21°С до 26°С. В Казани днем ожидается от +23°С до 25°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +21°С до 24°С.

Общество Татарстан
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