Пенсионеру из Казани приходится жить менее чем на 4 тысячи рублей в месяц из-за решения судебного пристава

На основании решения суда в отношении пенсионера было возбуждено исполнительное производство о взыскании в пользу банка задолженности, которая превышает 200 тысяч рублей, сообщает прокуратура Татарстана.

В августе прошлого года судебным приставом было вынесено постановление, согласно которому из пенсии и иных доходов должника станут удерживать 50% для погашения задолженности. Житель Казани был вынужден обратиться в прокуратуру Советского района по поводу законности удержаний. В своем обращении он указал, что после удержаний у него остается около 4 тысяч рублей, этого недостаточно для удовлетворения минимальных жизненных потребностей. Прокуратура принесла протест на постановление пристава с требованием о снижении размера удержаний из пенсии. Акт находится на рассмотрении.

Напомним, ранее эксперты сообщили о росте доли экономящих россиян в первом квартале 2019 года.