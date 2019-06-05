В США заявили о «небезопасном» перехвате самолета российским Су-35

В США заявили, что российский истребитель Су-35 три раза перехватил в международном воздушном пространстве над Средиземным морем американский разведывательный самолет P-8A Poseidon.

На сайте 6-го американского флота указано, что некоторые действия российского самолета являются «небезопасными». Инцидент произошел 4 июня.

«Первое и третье взаимодействия были признаны безопасными. Вторая встреча была сочтена небезопасной», — говорится в заявлении.

По мнению американской стороны, во второй раз Су-35 осуществил пролет на высокой скорости непосредственно перед американским самолетом, что создало риск для пилотов.

Военные считают, что американский самолет действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал российскую реакцию.

Напомним, что в январе Су-27 перехватил американский самолет-разведчик у границы России.

