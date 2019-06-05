Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки

Самой богатой певицей в мире стала 31-летняя Рианна с суммарным капиталом в размере 600 млн долларов. Рейтинг был составлен журналом Forbes.



Согласно данным издания, большую часть дохода исполнительнице принесло сотрудничество с французским производителем предметов роскоши LVMH. Так, Рианна является совладельцем косметического бренда Fenty Beauty. Его доход в прошлом году составил 570 млн долларов.

На втором месте находится Мадонна с состоянием в 570 млн долларов. Далее идут Селин Дион (450 млн) и Бейонсе (400 млн).

Напомним, ранее Forbes назвал Jay-Z первым в мире рэпером-миллиардером.