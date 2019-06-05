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Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки

06:27, 05.06.2019
Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки
Фото: flickr.com

Самой богатой певицей в мире стала 31-летняя Рианна с суммарным капиталом в размере 600 млн долларов. Рейтинг был составлен журналом Forbes.

Согласно данным издания, большую часть дохода исполнительнице принесло сотрудничество с французским производителем предметов роскоши LVMH. Так, Рианна является совладельцем косметического бренда Fenty Beauty. Его доход в прошлом году составил 570 млн долларов.

На втором месте находится Мадонна с состоянием в 570 млн долларов. Далее идут Селин Дион (450 млн) и Бейонсе (400 млн).

Напомним, ранее Forbes назвал Jay-Z первым в мире рэпером-миллиардером.

ОбществоКультура
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