Forbes назвал Jay-Z первым в мире рэпером-миллиардером

Jay-Z (Шон Кори Картер) стал первым в мире рэпером, состояние которого достигло $1 млрд, сообщает Forbes.



При оценке состояния артиста журнал учитывал его доходы и стоимость долей рэпера в нескольких компаниях, а также его расходы.

Самым дорогим активом Jay-Z, по оценкам Forbes, стал бренд шампанского Armand de Brignac — $310 млн. Рэперу также принадлежат доли в коньячном бренде D’Ussé ($100 млн), стриминговом сервисе Tidal ($100 млн) и Uber ($70 млн).

Кроме того, артист имеет коллекцию предметов искусства на 70 миллионов долларов и недвижимость. Также у Jay-Z есть развлекательная компания Roc Nation.



Ранее Jay-Z вошел в число самых богатых знаменитостей США в 2018 году по версии журнала Forbes.

