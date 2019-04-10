СМИ сообщили о вывозе из Венесуэлы 8 тонн золота

Из хранилищ Венесуэлы вывезено порядка 8 тонн золота, которое планируется продать за границу.

Всего с начала года золотой резерв страны на фоне ужесточения санкций со стороны США сократился на 30 тонн золота. При таких темпах запасы драгоценного металла иссякнут в Венесуэле к концу года, передает агентство Reuters.

Напомним, ранее появилась информация о пропаже не менее 8 тонн золота из Центробанка Венесуэлы. Во время изъятия золота глава ЦБ Каликсто Ортега был за рубежом.