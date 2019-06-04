На организацию ПМЭФ-2019 потратят почти 2 млрд рублей

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Организация Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)обойдется в 1,95 млрд рублей. Он пройдет 6-8 июня.

Как сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу организатора форума, фонда «Росконгресс», указанная сумма составляет 65% от общей стоимости, то есть весь бюджет ПМЭФ может достигнуть 3 млрд рублей. Конкретные цифры станут известны только по окончанию форума.



Из бюджета РФ ежегодно выделяется на форум около 40 млн рублей. Остальные средства вложат партнеры.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в ПМЭФ.