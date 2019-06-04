Россия оспорила решения суда по искам «Укрнафты» и других компаний

Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» и и т.д.



«В заявлениях об отмене Россия привела развернутые аргументы, которые подтверждают неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений», — говорится в сообщении Министерства юстиции.

По мнению ведомства, суды вынесли решения в пользу истцов, не установив, что полуостров Крым является суверенной территорией России. Также указывается, что инвестиции компании были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию.

Ранее «Укрнафта» сообщила, что международный арбитраж обязал Россию выплатить ей компенсацию за «утраченное в Крыму имущество». Сумма штрафа составила $44,4 млн. Речь идет о правах собственности на 16 автозаправочных станций и ряд административных помещений на территории полуострова. Россия отказалась признать это решение.