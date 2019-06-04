Россия оспорила решения суда по искам «Укрнафты» и других компаний
Россия подала в Верховный суд Швейцарии
заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» и и т.д.
«В заявлениях об отмене Россия привела развернутые аргументы, которые подтверждают неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений», — говорится в сообщении Министерства юстиции.
По мнению ведомства, суды вынесли решения в пользу истцов, не установив, что полуостров Крым является суверенной территорией России. Также указывается, что инвестиции компании были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию.
Ранее «Укрнафта» сообщила, что международный арбитраж обязал Россию выплатить ей компенсацию за «утраченное в Крыму имущество». Сумма штрафа составила $44,4 млн. Речь идет о правах собственности на 16 автозаправочных станций и ряд административных помещений на территории полуострова. Россия отказалась признать это решение.
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