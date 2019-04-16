Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Россия не признает законность решения Гаагского суда о компенсации «Укрнафте» за утраченные активы в Крыму в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска.

В пресс-службе Минюста РФ сообщили, что российская сторона пока не получила по официальным дипломатическим каналам решение по иску «Укрнафты.

Представители ведомства также заявили, что Россия будет оспаривать вердикт Гаагского суда, передает «РИА Новости.

Ранее «Укрнафта» сообщила, что международный арбитраж обязал Россию выплатить ей компенсацию за «утраченное в Крыму имущество». Сумма штрафа составила $44,4 млн. Речь идет о правах собственности на 16 автозаправочных станций и ряд административных помещений на территории полуострова.