Банк ЗЕНИТ увеличил портфель электронных банковских гарантий на 63%

Портфель вырос на 63%, а чистый комиссионный доход — на 74% при минимальном уровне потерь

По итогам 2025 года Банк ЗЕНИТ укрепил позиции в сегменте электронных банковских гарантий (ЭБГ), продемонстрировав уверенный рост по ключевым показателям и став одним из наиболее востребованных игроков на рынке.

Объем портфеля ЭБГ за год увеличился на 63%. Одновременно Банк ЗЕНИТ увеличил чистый комиссионный доход от электронных банковских гарантий на 74%.

При этом важнейшими приоритетами банка остаются финансовая устойчивость и качество портфеля. Банк придерживается консервативного подхода к рискам, что подтверждается низким уровнем кредитных потерь (СОР) — 0,26%.

«Электронные банковские гарантии сегодня — это не просто удобный цифровой продукт, а важный инструмент поддержки бизнеса. Компании ждут от банка скорости, понятного процесса и надежности, и именно на этом мы делаем акцент. Для нас особенно важно, что рост в этом сегменте сопровождается высоким качеством портфеля и взвешенным подходом к риску», — отметил директор Департамента электронных гарантий Василий Беляев.

Электронные банковские гарантии остаются одним из наиболее востребованных решений для компаний, участвующих в закупках, конкурсных процедурах и контрактной деятельности. Для бизнеса это удобный и быстрый способ получить необходимое обеспечение, сократить бумажный документооборот и упростить взаимодействие с банком.

