«Укрнафта»: решением суда Россия выплатит $44,4 млн за имущество в Крыму

«Укрнафта» сообщила, что международный арбитраж обязал Россию выплатить ей компенсацию за «утраченное в Крыму имущество». Сумма штрафа составила $44,4 млн.

«12 апреля 2019 года арбитражный суд вынес решение взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО «Укрнафта» $44,4 млн компенсации за экспроприацию имущества ПАО «Укрнафта» в аннексированной Российской Федерацией Автономной Республике Крым», — говорится в сообщении украинской нефтяной компании.

Уточняется, что речь идет о правах собственности на 16 автозаправочных станций и ряд административных помещений на территории полуострова.