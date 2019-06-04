Дмитрий Черышев продолжит работу в «Нижнем Новгороде». Задача на следующий сезон — выход в РПЛ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на подведении итогов сезона для ФК «Нижний Новгород», сообщил что нынешний наставник команды остается на своем посту на следующий сезон.

«Дмитрий Черышев остается в команде, у нас общие планы по развитию нижегородского футбола. В ближайшее время будем детально обсуждать подготовку к новому сезону», — приводит слова Никитина Р-Спорт.

Также глава региона уточнил, что на следующий сезон перед клубом стоит задача пробиться в РПЛ.



Напомним, нижегородский клуб уступил «Крыльям Советов» в стыковых матчах за право выступать в российской Премьер-лиге.



