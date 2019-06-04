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Главный тренер УНИКСа Прифтис продолжит работу с командой

12:50, 04.06.2019
Главный тренер УНИКСа Прифтис продолжит работу с командой
Фото: uniks.ru

Баскетбольный клуб УНИКС и Димитрис Прифтис подписали контракт, рассчитанный по системе 1+1. Об этом сообщается на официальном сайте УНИКСа.

Таким образом, Прифтис продолжит работать с баскетболистами в следующем сезоне. «Мы верим, что тренеру удастся вновь выстроить конкурентоспособную команду, способную претендовать на самые высокие места во всех турнирах», — сообщают в УНИКСе.

Напомним, 3 июня в Казани УНИКС провел торжественную церемонию закрытия баскетбольного сезона.

В мероприятии, которое состоялось в «Баскет-холле» участвовали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, министр спорта РТ Владимир Леонов и президент БК «УНИКС» Евгений Богачев.

СпортБаскетбол Татарстан
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