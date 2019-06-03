Президент Единой лиги ВТБ вручил игрокам УНИКСа бронзовые медали чемпионата России

Сегодня в Казани УНИКС провел торжественную церемонию закрытия баскетбольного сезона.

В мероприятии, которое состоялось в «Баскет-холле» участвовали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, министр спорта РТ Владимир Леонов и президент БК «УНИКС» Евгений Богачев.



Песошин подчеркнул, что УНИКС является примером для более 4,5 тысяч юных баскетболистов РТ, занимающихся в спортивных школах и отделениях по баскетболу.



Сергея Кущенко заявил, что УНИКС является «старожилом Единой лиги ВТБ и очень много значит для баскетбольной семьи».

Затем Алексей Песошин и Сергей Кущенко вручили игрокам и специалистам команды бронзовые медали чемпионата России.



Кроме того, в рамках мероприятия состоялся матч друзей, в котором баскетболисты УНИКСа сыграли со своими болельщиками. Также была организована автографсессия, сообщает пресс-служба президента РТ.



Ранее УНИКС проиграл в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ «Химкам» со счетом 1:3 и не смог пройти в финал турнира.

