Президент Единой лиги ВТБ вручил игрокам УНИКСа бронзовые медали чемпионата России
Сегодня в Казани УНИКС провел торжественную церемонию закрытия баскетбольного сезона.
В мероприятии, которое состоялось в «Баскет-холле» участвовали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, министр спорта РТ Владимир Леонов и президент БК «УНИКС» Евгений Богачев.
Песошин подчеркнул, что УНИКС является примером для более 4,5 тысяч юных баскетболистов РТ, занимающихся в спортивных школах и отделениях по баскетболу.
Сергея Кущенко заявил, что УНИКС является «старожилом Единой лиги ВТБ и очень много значит для баскетбольной семьи».
Затем Алексей Песошин и Сергей Кущенко вручили игрокам и специалистам команды бронзовые медали чемпионата России.
Кроме того, в рамках мероприятия состоялся матч друзей, в котором баскетболисты УНИКСа сыграли со своими болельщиками. Также была организована автографсессия, сообщает пресс-служба президента РТ.
Ранее УНИКС проиграл в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ «Химкам» со счетом 1:3 и не смог пройти в финал турнира.
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