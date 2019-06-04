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Экономика

18 оренбургских проектов получат президентские гранты на 26 млн рублей

10:33, 04.06.2019
18 оренбургских проектов получат президентские гранты на 26 млн рублей
Фото: pixabay.com

Фонд президентских грантов определился с социально значимыми проектами, которые получат финансовую поддержку, по всей России, сообщает РИА «Оренбуржье».

Среди них 18 инициатив из Оренбургской области. Общая сумма грантов, которые присудили оренбуржцам, — 26 млн рублей. Среди победителей — региональное агентство детского отдыха «Оренбургские каникулы» с проектом «Учебный центр «Отдых отличного качества». Проект направлен на повышение квалификации сотрудников детских летних учреждений отдыха и оздоровления.

Напомним, ранее сообщалось, что Татарстан и Башкирия вошли в число лидеров в Фонд президентских грантов на первый в 2019 году конкурс.

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