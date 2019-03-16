Татарстан и Башкирия оказались среди лидеров по числу заявок на президентские гранты

Фото: президентскиегранты.рф

Татарстан и Башкирия вошли в число лидеров в Фонд президентских грантов на первый в 2019 году конкурс.

От Республики Татарстан подано 395 заявок, Башкирия направила для участия в конкурсе 268 проектов.

Кроме того, в число самых активных, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вошли некоммерческие организации (НКО) Волгоградской области — они подали 419 инициатив.

Всего в Фонд президентских грантов поступило 9011 проектов от 7760 некоммерческих организаций из разных субъектов РФ, сообщили в пресс-службе фонда.

Итоги первого конкурса будут подведены и опубликованы до 1 июня 2019 года. По итогам двух конкурсов 2019 года между некоммерческими организациями будет распределено до 8 млрд рублей.



В прошлом году президентские гранты на общую сумму 95 млн рублей выиграли 60 проектов татарстанских НКО.