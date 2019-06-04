Роскачество не нашло в черном чае красителей и ароматизаторов, но обнаружило пестициды и плесень

Роскачество проверило черный чай, представленный в магазинах страны, сообщает РБК.

В продаваемом чае не было обнаружено красителей, ароматизаторов, примесей сорной травы. В 40 чаях из 48 были обнаружены следы пестицидов. Но выявленные количества настолько малы, что не могут нанести вред здоровью. В одном из видов чая плесени оказалось в три раза больше максимально допустимого уровня. Кроме того, в 11 видах чая были обнаружены группы бактерий кишечной палочки.

Напомним, ранее исследование Роскачества показало, что в фарше популярных торговых марок могут встречаться антибиотики и бактерии, взывающие листреиоз. При этом специалисты не обнаружили в продукции пестициды, тяжелые металлы и радионуклиды.

