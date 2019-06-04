Команда Зеленского работает над стратегией «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит вопрос, связанный со стратегией «возвращения Крыма», с чиновниками Евросоюза и НАТО в рамках визита в Брюссель.

Об этом заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире телевизионной службы новостей на телеканале 1+1. Визит Зеленского в Брюссель станет его первым зарубежным визитом в качестве главы государства. Мендель в телеэфире отметила, что позиция украинской стороны по поводу принадлежности полуострова не поменялась.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал в своей речи после церемонии инаугурации Крым и Донбасс украинскими территориями. Прямую трансляцию вел телеканал «Дождь».

