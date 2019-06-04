Новости общества

08:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Команда Зеленского работает над стратегией «возвращения Крыма»

08:05, 04.06.2019
Команда Зеленского работает над стратегией «возвращения Крыма»
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит вопрос, связанный со стратегией «возвращения Крыма», с чиновниками Евросоюза и НАТО в рамках визита в Брюссель.

Об этом заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире телевизионной службы новостей на телеканале 1+1. Визит Зеленского в Брюссель станет его первым зарубежным визитом в качестве главы государства. Мендель в телеэфире отметила, что позиция украинской стороны по поводу принадлежности полуострова не поменялась.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал в своей речи после церемонии инаугурации Крым и Донбасс украинскими территориями. Прямую трансляцию вел телеканал «Дождь».

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров