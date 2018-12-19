Джордж Лукас возглавил рейтинг самых богатых знаменитостей США по версии Forbes

Режиссер и продюсер Джордж Лукас стал самой богатой американской знаменитостью 2018 года по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $5,4 млрд.

Вторую строчку в рейтинге занял режиссер Стивен Спилберг — $3,7 млрд. Топ-3 замкнула телеведущая Опра Уинфри ($2,8 млрд).

В десятку также вошли экс-баскетболист Майкл Джордан ($1,7 млрд), фотомодель Кайли Дженнер и рэппер Jay-Z (по $900 млн), фокусник Дэвид Копперфильд ($875 млн), рэппер Diddy ($825 млн), гольфист Тайгер Вудс и писатель Джеймс Паттерсон (по $800 млн.).

Напомним, что в прошлом году Лукас также возглавил это список.